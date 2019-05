Potenza, Eugenio Finardi e Morgani in piazza Mario Pagano per il “Folk Festival” del 28 maggio

Saranno Eugenio Finardi e Morgan i due big che animeranno piazza Mario Pagano nella serata clou del 28 maggio del Potenza Folk Festival, appuntamento musicale promosso dall’Associazione Culturale de I Portatori del Santo, nell’ambito delle iniziative per festeggiare il patrono del capoluogo lucano San Gerardo. Lo storico maestro del rock e l’eclettico giudice del talent televisivo The Voice, si alterneranno sul palco allestito per la tre giorni della kermesse, giunta alla sesta edizione e che dal 26 maggio vedrà scandire l’immancabile repertorio di musica tradizionale, accompagnata dai prodotti locali della Cantina del Portatore. Altro contenitore ludico-culturale sarà Evviva la Villa, in programma il 27, 28 e 30 maggio presso la Villa del Prefetto, dove sono stati annunciati l’artista Wrongon You e Maldestro. Tutte le iniziative saranno ad ingresso gratuito. (Fonte: Trmtv.it)