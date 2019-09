Le ultime fatiche letterarie dell’avv. Donato Santoro: dalla criminologia alle frasi d’amore

Le ultime fatiche letterarie del prof. avv. Donato Santoro, del Foro di Roma, autore del libro best-seller “Il diritto è bello ma … il rovescio lo è ancora di più”, sono rappresentate da due nuovissimi volumetti già presentati il 23 giugno a Matera (palazzo della Provincia) e il 15 agosto, ad opera dello scrivente, a Monteverde (Castello baronale, alla presenza della Giunta comunale capeggiata dal sindaco Franco Ricciardi, e del dr. Gerardo D’Errico, Commissario capo del Penitenziario di Fermo). Il primo s’intitola “Dalla criminologia criminale: la funzione sociale della pena” (ediz. Youcanprint, 2018), e consiste di cento pagine dedicate, come dice il sottotitolo stesso, alla funzione sociale della pena sotto i vari aspetti umani. Dopo una lunga biografia, troviamo una sinossi del libro (pagg. 12-22): contributo di alcuni esperti del settore, sotto il titolo emblematico “Ogni anno in Italia 7mila persone arrestate e poi giudicate innocenti”, in cui vengono presentati alcuni casi concreti di malagiustizia risolti con l’assoluzione del presunto reo. Seguono una breve introduzione ed il primo capitolo dedicato a: ”I principali contributi socio-criminologici della pena: dalla sociologia della pena ai movimenti abolizionisti (pag.27), che costituisce una sorta di full immersion nella “tassonomia” giuridica, spiegata con parole semplificate come: funzione produttiva e retributiva della pena, etichetta mento, con riferimenti a Rusche, Kirchheimer, Marx, Durkheim, M. Focault et al. Il secondo capitolo “Il modello dell’assistenzialismo penale (pag. 46) tratta del carcere come strumento repressivo e di neutralizzazione anche fuori dai confini nazionali, con brevi incursioni nel sistema americano della “diversion”e del “parole”( un false friend che in pratica equivale al rilascio su cauzione, n.d.a). Il cap. III “Il mutamento della pena in Italia: il contributo delle misure alternative” (pag.53) richiama alla memoria le politiche penali e penitenziarie in Italia nel dopoguerra, in riferimento al famoso “Piano Beveridge”, antesignano del Welfare State,passando per la cosiddetta ”probativo”, ossia espiazione extracarceraria, come connotazione non più vessatoria della pena, Su questa corrente di pensiero, ovviamente, non poteva non mancare un link con le leggi Gozzini e Simeoni-Saraceni. Leggi spesso avversate dalla communis opinio e non solo, perché avrebbe consentito al detenuto di “strumentalizzare” i suoi educatori in carcere per ottenere “premi”, dimenticando che la ratio di talileggi cerca di attenuare gli effetti negativi sulla persona in attesa di giudizio, data l’eccessiva, anomala durata processuale, che comporta l’esecuzione della pena a distanza di anni dalla commissione del reato, cioè quando il soggetto-reo potrebbe essere cambiato nelle sue “inclinazioni” comportamentali. Il cap. IV (pag. 68) “Le politiche criminali, tra funzione sociale della pena e percezione dell’insicurezza sociale”, passando per le leggi Smuraglia ed ex Cirielli, echeggia i temi della “società liquida” magistralmente sviluppati dal grande pensatore Z. Bauman nel suo libro “La società dell’incertezza”, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Per quanto riguarda il libro “365 frasi d’amore per un amore infinito” (dello stesso editore precedente, 2018), abbiamo a che fare con un florilegio di 365 frasi d’amore, appunto, distribuite su 63 pagine sul modello del calligramma. In tali frasi è contenuta una parte del vissuto, del poeta, in questo caso, costellato da aspirazioni, desideri non sempre appagati del tipo N.363, pag. 62: << Amore mio, verserò una mia lacrima / nelle cascate di San Fele e smetterò di /amarti soltanto quando l’avrò ritrovata>>. Le ridondanze come nella frase N. sono la summa della tensione emotiva interiore che non si placa neppure di fronte alla donna amata, che appare e scompare come in un gioco magico ideale, ingenuo e nel contempo coinvolgente. Leggendo queste frasi d’amore: poesie brevi a versificazione per lo più libera, come la N. 39 (pag. 21) : <Con le unghie come coltelli/ ho inciso il tuo nome sul legno del bosco (…)>>, il pensiero del lettore vola giocoforza ai classici come “L’Orlando furioso” del Tasso, nella celebre scena in cui Orlando, furioso di gelosia, nota il nome di Angelica e Medoro, incisi intrecciati sulla corteggia di un albero e sulla roccia, ma si rifiuta di credere che si tratti della sua amata, come testimonianza del suo passaggio e del suo tradimento. Nonostante la presenza di refusi: effetto collaterale della computerizzazione della scrittura, la lettura dei due testi risulta agevole e scorrevole e fa riflettere, dimostrando così che anche gli avvocati hanno un cuore.

Prof. Domenico Calderone