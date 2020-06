Tormentone musicale “Cicirinella teneva teneva”: la band “Tequila e Montepulciano Band” domani sera in concerto a Tito

Solo il videoclip ufficiale su Youtube ha raggiunto quasi 20 milioni di visualizzazioni. Stiamo parlando della canzone “Cicirinella teneva teneva” del gruppo abruzzese “Tequila e Montepulciano Band”. Domani sera la band sarà ospite a Tito in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova. Lo raccontiamo perchè la canzone è diventata, specie l’anno scorso, un vero e proprio tormentone, con le note e la voce dei componenti della band che hanno risuonato in tutte le piazze italiane. Un brano che ha conquistato proprio tutti. Bisogna sapere che in origine la canzone s’intitolava “Mannaggia che vinnu”, contenuta nel cd “Viva l’Italia”. Domani sera l’appuntamento lucano con “Tequila e Montepulciano Band” è a Tito. Per cantare e ballare tutti insieme un vero tormentone musicale. E sarà l’occasione anche per conoscere l’ampia musica del gruppo abruzzese apprezzato in tutta Italia.

Claudio Buono